Δύο μικρά παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τουςκλειδωμένα και εγκαταλελειμμένα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας δύο και τριών ετών μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς τους συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή.

Η εικόνα των δύο γονέων, της 22χρονης μητέρας και του 25χρονου συντρόφου της, δεν ανταποκρίνεται με την εικόνα που βρήκαν οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στο σπίτι και στις συνθήκες, υπό τις οποίες ζούσαν τα παιδιά, καθώς όπως φαίνεται είχαν ντυθεί και επέστρεφαν από νυχτερινή έξοδο. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκων από κοινού και παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από το οποίο ζήτησαν προθεσμία για να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, όμως το δικαστήριο αποφάσισε να παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι μεθαύριο, όταν θα γίνει και η εκδίκαση της υπόθεσης.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν αφότου οι γείτονες που άκουγαν για ώρες παιδικά κλάματα, κάλεσαν την αστυνομία, όπου μπήκε στο σπίτι και βρήκε μόνα τα δύο ανήλικα, ενώ στο σπίτι δεν επικρατούσε καμία συνθήκη υγιεινής. Για να εισέλθουν οι αστυνομικοί στο σπίτι, χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα, καθώς εκείνη την ώρα, δεν μπόρεσαν να βρουν κλειδαρά για να συνδράμει στην προσπάθεια τους. Τα παιδιά μέσα σε σκουπίδια και ακαθαρσίες, χρειάστηκε ώρα για να τα συνεφέρουν οι αστυνομικοί. Με εντολή του εισαγγελέα θα αποφασιστεί που θα μεταφερθούν τα δύο ανήλικα, μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι τα δύο ανήλικα, 2 και 3 ετών, φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου και είναι καλά στην υγεία τους.