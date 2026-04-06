Θεσσαλονίκη: Υπερδιπλασιάστηκαν οι ενάρξεις βιοτεχνιών στο α’ τρίμηνο, αλλά αυξήθηκαν και οι διαγραφές

Με τους καλύτερους οιωνούς για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης έκανε ποδαρικό το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τις ενάρξεις νέων βιοτεχνιών να αγγίζουν το 120% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Είναι χαρακτηριστικό πως το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2026 έκαναν εγγραφή στα μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 374 επιχειρήσεις όταν ένα χρόνο νωρίτερα, το αντίστοιχο διάστημα είχαν προχωρήσει σε έναρξη 170 επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο, την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών, ενώ αποτυπώνει και το αίσθημα ασφαλείας για την ανάληψη ρίσκου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως κατά το εξεταζόμενο διάστημα οι ατομικές επιχειρήσεις είχαν την τιμητική τους καθώς από τις 374 επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών 165 επιχειρήσεις ήταν ατομικές, με το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό εγγράφων να καταγράφεται στις ενεργειακές κοινότητες (52 επιχειρήσεις) και τις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) να ακολουθούν κατά πόδας με 49.

Η εικόνα των διαγραφών

Παρά τον υπερδιπλασιασμό των ενάρξεων επιχειρήσεων και το υψηλό θετικό ισοζύγιο μεταξύ εγγράφων και διαγραφών, όπως αυτό καταγράφεται στα μητρώα του ΒΕΘ, οι διαγραφές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασαν αύξηση κατά 9,2% σε σχέση με το περσινό πρώτο τρίμηνο του έτους.

Πιο συγκεκριμένα κατά το εξεταζόμενο διάστημα της τρέχουσας χρονιάς οι διαγραφές έφτασαν τις 143, έναντι 131 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο μεγαλύτερος αριθμός διαγραφών, εντοπίζεται στις ατομικές επιχειρήσεις, ήτοι 103, εκ των οποίων οι 27 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά λόγω συνταξιοδότησης, καθώς δεν υπήρχε διαδοχή κατάσταση. Ένα χρόνο νωρίτερα και πάλι οι ατομικές επιχειρήσεις κυριάρχησαν στην έξοδο από την ενεργό δράση φτάνοντας τις 84, εκ των οποίων 34 επέλεξαν αυτή την οδό καθώς οι ιδιοκτήτες τους συνταξιοδοτήθηκαν.

Σημαντικό στοιχείο στις διαγραφές αποτελεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που κατέβασαν ρολά εξαιτίας του ότι κρίθηκαν ασύμφορες. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, 71 επιχειρήσεις κρίθηκαν ασύμφορες όταν ένα χρόνο νωρίτερα ο αριθμός τους ήταν 42.