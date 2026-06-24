Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο 33χρονου και 46χρονης αστυνομικού στη Χαλκιδική

Με την υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη για τον θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική, όταν ένας καβγάς για ασήμαντη αφορμή εξελίχθηκε σε τραγωδία, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 33χρονο και σε μία 46χρονη αστυνομικό- με την τελευταία να τραυματίζεται θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντός της.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου παραπέμφθηκαν να δικαστούν ένας 27χρονος κι ένας 63χρονος –ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο (κακούργημα) και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατά συρροή, (πλημμέλημα).

Το περιστατικό διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025, στο 41ο χλμ της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, όπου, καταμεσής του δρόμου, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο ο 27χρονος κι ο 33χρονος, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει αναίσθητος στο οδόστρωμα, να παρασυρθεί από διερχόμενο φορτηγάκι που οδηγούσε ο 63χρονος και να χάσει τη ζωή του. Κατά την ίδια παράσυρση τραυματίστηκε σοβαρά η 46χρονη αστυνομικός, που ως μέλος πληρώματος βρέθηκε στο σημείο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, υπέκυψε τελικά δύο μήνες αργότερα, μετά από νοσηλεία.

Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε όσον αφορά τον θάνατο του 33χρονου δημιούργησε νέα δεδομένα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του 27χρονου, καθώς ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε ένα χτύπημα στο πρόσωπο που πιθανολογήθηκε ότι προήλθε από ένα μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε ο 27χρονος και φαίνεται να λειτούργησε ως σιδερογροθιά. Το ιατροδικαστικό πόρισμα φαίνεται να διαπιστώνει ότι ο θάνατος του 33χρονου προήλθε τόσο από το συγκεκριμένο χτύπημα όσο και από την παράσυρση.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου αναβάθμισε την κατηγορία για τον 27χρονο, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε ανθρωποκτονία με δόλο, πράξη για την οποία απολογήθηκε στην ανακρίτρια Πολυγύρου και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του (βρίσκεται 14 μήνες σε καθεστώς προσωρινής κατάστασης).

Η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ξεκίνησε το πρωί με αιτήματα που υπέβαλαν οι υπερασπιστές των δύο κατηγορουμένων. Οι συνήγοροι του νεότερου σε ηλικία κατηγορούμενου ζήτησαν είτε την αναβολή είτε τη διακοπή της δίκης, για να κληθεί να καταθέσει η ιατροδικαστής, να επισκοπηθεί το επίμαχο δαχτυλίδι που βρίσκεται στη δικογραφία και να εξεταστεί η μετατροπή της κατηγορίας στην αρχική της (πλημμεληματική μορφή). Από την άλλη, οι συνήγοροι του δεύτερου κατηγορούμενου έθεσαν ζητήματα ακυρότητας της διαδικασίας για δικονομικό λόγο. Το δικαστήριο διέκοψε για να εξετάσει τα παραπάνω αιτήματα.

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα τιμήθηκε – παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – η μνήμη της άτυχης αστυνομικού Μαρίας Ζαφείρη με την ανέγερση μνημείου, ενώ το όνομά της δόθηκε στον δρόμο μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ