Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν, με το πρώτο κουδούνι, τα σχολικά δρομολόγια στο νομό – Σε εγρήγορση η ΠΚΜ

Ξεκίνησαν από σήμερα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα πρώτα δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης.

Στην τελευταία πρόσκληση που απηύθυνε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους λεωφορειούχους με προθεσμία που έληξε αργά χτες το μεσημέρι, εξασφαλίστηκε η εκτέλεση του 90% του συνόλου των σχολικών δρομολογίων. Ειδικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ με Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα (ΕΔΟ), καλύφθηκε το 92% των δρομολογίων.

Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, σε δηλώσεις του στο περιθώριο των αγιασμών στις σχολικές μονάδες που επισκέφθηκε νωρίτερα, με το πρώτο κουδούνι «βγήκε στους δρόμους» το 50% των λεωφορείων στα δρομολόγια που κατακυρώθηκαν χτες και διαβεβαίωσε ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουν τεθεί στην υπηρεσία των μαθητών και τα υπόλοιπα.

Ως προς τα δρομολόγια που έμειναν αδιάθετα, είπε ότι τα λίγα δρομολόγια προς Ειδικά Σχολεία «θα αντιμετωπιστούν ή με νέες συμβάσεις ή θα μισθώσει η Περιφέρεια βανάκια, όπως έκανε και πέρυσι για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών ΑΜΕΑ».

Αναφερόμενος στα αδιάθετα δρομολόγια σε Πειραματικά Σχολεία και το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο, σημείωσε: «Έχουμε έρθει ήδη σε συνεννόηση με τους λεωφορειούχους, έτσι ώστε την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα να κάτσουμε ξανά στο τραπέζι για να αναλάβουν και αυτά τα δρομολόγια». Όπως εκτίμησε το αργότερο έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν λύσεις και για αυτά τα δρομολόγια.

«Καταφέραμε μέσα από πολλά εμπόδια, πισωγυρίσματα και τρεις άγονους διαγωνισμούς να έχουμε θετική εξέλιξη για τη συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών δρομολογίων. Είναι η πρώτη, αλλά μεγάλη νίκη, που δικαιώνει τον αγώνα μας τους τελευταίους έξι μήνες. Η δουλειά μας δεν τέλειωσε ακόμη. Συνεχίζουμε για τα λίγα δρομολόγια που έχουν μείνει αδιάθετα.

Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι είμαι και θα παραμείνω μέχρι τέλους στο πλευρό των παιδιών και των γονιών. Το εννοώ.

Αυτό που αντιμετωπίσαμε φέτος δεν πρέπει να ξαναγίνει. Η μεταφορά των μαθητών είναι δικαίωμα και δεν πρέπει να γίνεται αιτία διαπραγμάτευσης. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, αν δεν εξασφαλίσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ασφαλή και εύκολη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους», υπογράμμισε ο κ. Γιουτίκας.

Το πρωί, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, παρέστη στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Αγίου Αθανασίου και στη συνέχεια εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου 64ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά στους μαθητές, δύναμη, υπομονή και κουράγιο στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.