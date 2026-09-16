Θεσσαλονίκη: Βαν καρφώθηκε πάνω σε σταματημένη νταλίκα – Νεκρός ο ένας οδηγός

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από τη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, γύρω στις 10:30, ένα μικρό όχημα τύπου βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που ήταν σταματημένη στην άκρη του δρόμου.

Από τη σύγκρουση των οχημάτων, ο 36χρονος οδηγός του μικρότερου οχήματος από τη Ρουμανία έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Πρωινές ώρες σήμερα (16-09-2026) στο 491,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με προπορευόμενο Δ.Χ. Φορτηγό επικαθήμενο, που βρισκόταν σε διακοπή πορείας, με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης».