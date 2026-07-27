Θεσσαλονίκη: Τροποποιήσεις στη μελέτη για το παραλιακό μέτωπο – Θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Το πράσινο φως για τη συνέχιση των διαδικασιών σχετικά με τη δημιουργία του ενιαίου παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης έδωσε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας που γνωμοδότησε θετικά στην επικαιροποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και το συμπληρωματικό της τεύχος, για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Παραλιακού Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.. Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας ο οποίος τόνισε ότι η μελέτη τίθεται σε διαβούλευση για τρίτη φορά λόγω των τροποποιήσεων που προέκυψαν επί της κύριας μελέτης μετά και την δεύτερη διαβούλευση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με παρατηρήσεις από 27 φορείς και πολίτες.

Διευκρινίσεις για τις τροποποιήσεις έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας ο οποίος επισήμανε ότι η γνωμοδότηση που συζητήθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητήθηκε από τη διεύθυνση Περιβάλλοντος του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί τριών συγκεκριμένων σημείων και όχι συνολικά για το παραλιακό μέτωπο για το οποίο η συζήτηση έχει εξαντληθεί στις δύο προηγούμενες διαβουλεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπίλλιας γνωστοποίησε ότι πριν από δέκα μέρες η ΓΑΙΑΟΣΕ έδωσε θετική απάντηση στην περιφέρεια για το ακίνητο του Εμπορευματικού της Σταθμού ο οποίος θα συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου ώστε τμήμα του να γίνει πάρκο 70 στρεμμάτων. Για το εν λόγω ακίνητο υπενθύμισε ότι αρχικά υπήρχε πλήρης άρνηση από τη ΓΑΙΑΟΣΕ ενώ σε μεγάλη σύσκεψη το 2023, παρουσία του τότε δημάρχου Θεσσαλονίκης και του τότε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και μετά από μεγάλη πίεση, συμπεριλήφθηκε στον σχεδιασμό. Ωστόσο το 2025 διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2007 στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, γεγονός που είχε αποκρυφθεί από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ που μετείχε στη σύσκεψη το 2023. Τελικά το ακίνητο επιστράφηκε στη ΓΑΙΑΟΣΕ και ο χώρος θα διατεθεί για να γίνει εκεί ένα μεγάλο πάρκο.

Επιπλέον η περιπατητική παραλιακή διαδρομή θα τροποποιηθεί στην περιοχή των ΕΛΠΕ ώστε να περνάει έξω από τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις αλλά και στην περιοχή του λιμανιού. Στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής προβλέπονται αρκετές σημαντικές παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων η δημιουργία μιας μεγάλης πλατείας από τους Μύλους Αλλατίνη που αποδίδονται στους πολίτες, η διερεύνηση της δυνατότητας υπογειοποίησης της οδού Μαρίας Κάλλας ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, η μετακίνηση του Ποσειδωνίου σε άλλη θέση και η κατασκευή ενός δημοτικού σχολείου που έχει ζητήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Αντιδράσεις στον αρχικό σχεδιασμό υπήρξαν και από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ για την περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης που χωροθετείται σε έκταση του Δήμου Θέρμης. Τελικά το ΤΑΙΠΕΔ γνωμοδότησε θετικά ενώ ικανοποιείται αίτημά του για την ένταξη στον σχεδιασμό και ενός γειτονικού ακινήτου επτακοσίων στρεμμάτων στην περιοχή αυτή με χρήση χονδρεμπορίου ώστε να αξιοποιηθεί. «Και στο Δήμο Θερμαϊκού ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια θαλάσσια ζώνη αναψυχής και τουρισμού όπως ήταν στα χρόνια των δεκαετιών του 50 και του 60» συμπλήρωσε ο κ. Μπίλλιας.

Αντιδράσεις από τον δήμο Καλαμαριάς

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου επισήμανε ότι στον σχεδιασμό για το παραλιακό μέτωπο δεν περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο κομμάτι της Καλαμαριάς και η περιοχή της Σοφούλη, με δικαιολογία την ύπαρξη μιας σε εξέλιξη μελέτης η οποία όμως δεν βρέθηκε ποτέ. Σημείωσε παράλληλα ότι ο δήμος παλεύει ώστε να μην χτιστεί η περιοχή στο Καραμπουρνάκι και ανέφερε ότι δυστυχώς ο δήμος δεν έχει κοντά του την Περιφέρεια σε αυτό το θέμα. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτών Κελλαρίου Όρμου Αθανάσιος Κουτσιμανής έθεσε ερωτήματα για την εξαίρεση του δήμου Καλαμαριάς από το ενιαίο σχέδιο ανάπλασης της παραλίας Θεσσαλονίκης, για το ποιος θα πληρώσει το κόστος των απαλλοτριώσεων αλλά και για τις προβλέψεις που πρέπει να υπάρχουν για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

«Δεν αγνοούμε τον δήμο Καλαμαριάς μακάρι να μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε όσα δήλωσαν η δήμαρχος και οι πολίτες» είπε ο κ. Μπίλλιας και έφερε ως παράδειγμα το ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο ποδηλατόδρομος που θα δημιουργηθεί στο παραλιακό μέτωπο θα περνάει από την περιοχή της Σοφούλη.

Για το θέμα αυτό η Αργυρώ Φουλίδου αρχιτέκτων μηχανικός και στέλεχος του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η περιοχή παρέμβασης για το παραλιακό μέτωπο καθορίστηκε το 2019 με απόφαση περιφερειακού συμβουλίου, η περιοχή της Σοφούλη είναι ένας ήδη ρυθμισμένος χώρος από τις ήδη θεσμοθετημένες ρυθμίσεις του πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Καλαμαριάς, αρμόδιος φορέας για τις αποζημιώσεις είναι ο οικείος δήμος και ο δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση του ρυμοτομικού και την εξεύρευση των κονδυλίων ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις και να μην χτιστεί η Σοφούλη.

«Ο δήμος Καλαμαριάς μπορεί άμεσα να ξεκινήσει τη μελέτη τροποποίησης του ρυμοτομικού του σχεδίου και μετά μπορούμε να το εντάξουμε στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο. Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί βάθος χρόνου δεκαετίας για το έργο. Και ο δήμος Καλαμαριάς πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει τη μελέτη που οφείλει να κάνει» πρόσθεσε ο κ. Μπίλλιας. Είπε ακόμη ότι η Περιφέρεια κινείται σε ένα πλαίσιο που ρυθμίζει τους κανόνες και λειτουργεί ώστε τη στιγμή που το Προεδρικό Διάταγμα φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να μην υπάρξει κάτι που θα αντίκειται στη νομοθεσία που διέπει τις μελέτες των χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων.

Για το κόστος του έργου είπε ότι για τον υπολογισμό του θα πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες ωστόσο σχολίασε ότι με μια εμπειρική εκτίμηση αναμένεται να ξεπεράσει τα επτακόσια εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο σχολίασε ότι το πιο σημαντικό είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες ώστε στη συνέχεια να βρεθούν και οι χρηματοδοτήσεις. Επίσης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα αναλάβει το κόστος αλλά κυρίως τον συντονισμό και τις μελέτες για το παραλιακό μέτωπο όμως επισήμανε ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί με τους επτά δήμους και την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί η καταλληλότερη λύση. Για το κόστος των αποζημιώσεων στην περιοχή της Σοφούλη επιφυλάχθηκε αλλά εκτίμησε ότι είναι πάνω από 50 εκατομμύρια και ίσως να φτάνει και τα 100.

Οι θέσεις της αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο

Κατά της μελέτης τάχθηκαν οι περισσότερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο. Ο επικεφαλής των «Πράξεων για τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου σημείωσε ότι κάθε χρόνο ακούγεται ότι αναμένεται το Προεδρικό Διάταγμα για το παραλιακό μέτωπο, έκανε λόγο για αμεριμνησία και έλλειψη γνώσης από τη διοίκηση της περιφέρειας για το τι θα συμβεί, τόνισε ότι ο δήμος Καλαμαριάς δεν μπορεί να αγνοηθεί και πρόσθεσε πως θα πρέπει να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις του στον σχεδιασμό. Ο Κωνσταντίνος Ιντζές από τη Λαϊκή Συσπείρωση επισήμανε ότι τμήματα του παραλιακού μετώπου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και ανέφερε ότι το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Ο επικεφαλής της «Αλλαγής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Γιάννης Μυλόπουλος επέρριψε ευθύνες στη διοίκηση της περιφέρειας για υποβάθμιση ζητημάτων πολιτικής φύσεως σε ζητήματα νομικά ή τεχνικά ενώ ο επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία» Βασίλης Ρόκος μίλησε για εξαίρεση της Καλαμαριάς από το έργο και συμβιβασμό που γίνεται για να προχωρήσει το έργο.

«Το παραλιακό μέτωπο θα έπρεπε και πρέπει να μας ενώνει όλους. Είναι το επόμενο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης, ανάλογης σπουδαιότητας με το μετρό και αντίστοιχης δυσκολίας, όχι τεχνικής όσο κυρίως πολεοδομικής. Γι αυτό και έχουμε καθυστερήσει 8 χρόνια για να εγκριθεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης. Μέσα από το παραλιακό μέτωπο ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε τη νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης για την επόμενη 50ετία. Έχουμε στόχο να εξυγειάνουμε την περιοχή του Δενδροποτάμου, έχουμε την αναβάθμιση της λιμνοθάλασσας του Καλοχωρίου, έχουμε τη δημιουργία ενός μεγάλου περιπατητικού και ποδηλατικού άξονα που θα ενώνει το Μουσείο Ολοκαυτώματος, τον Εμπορευματικό Σταθμό και την Πλατεία Ελευθερίας» υπογράμμισε ο κ. Μπίλλας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ