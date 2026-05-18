Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον έναν

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 02:00 όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, εξετράπη της πορείας του και βγήκε από τον δρόμο. Από την εκτροπή τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα.

Για τον απεγκλωβισμό του ενός χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.