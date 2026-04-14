Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις σε 24 ώρες για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα

Τρία άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό φυγόποινων και καταζητούμενων. Οι συλληφθέντες είχαν καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κλοπή και ληστεία.

Ειδικότερα:

Συνελήφθη 61χρονος ημεδαπός στην περιοχή της Ασπροβάλτας, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών και 29 ημερών για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ένας 51χρονος βουλγαρικής υπηκοότητας συνελήφθη στο κέντρο της πόλης, από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για κλοπή.

Επιπλέον, συνελήφθη 43χρονος υπήκοος Γεωργίας στο δήμο Παύλου Μελά, από αστυνομικούς του Α.Τ. Παύλου Μελά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για το αδίκημα της ληστείας από κοινού.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.