Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κατά το τελευταίο 24ωρο, πραγματοποίησαν ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βεβαιώθηκαν (815) παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε., πρωινές ώρες χθες (16-05-2026) στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ύψος Ευκαρπίας, 36χρονος, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επίδραση οινοπνεύματος (αιθυλικής αλκοόλης).

Από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, βραδινές ώρες χθες (16-05-2026) στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας (διασταύρωση Ν. Ρυσίου), συνελήφθη 64χρονος οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών κι αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες, ενώ έπειτα από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ευρισκόμενος υπό την επίδραση οινοπνεύματος (αιθυλικής αλκοόλης).

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (17-05-2026) στην Πολίχνη, συνελήφθη 46χρονος, καθώς οδηγούσε ευρισκόμενος υπό την επίδραση οινοπνεύματος.