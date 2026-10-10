Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για κλοπή και ληστεία

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο 16χρονοι και ένας 13χρονος για κλοπή και ληστεία σε βάρος δύο ανήλικων στην Καλαμαριά.

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Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά, αρχικά δύο 16χρονοι κι ένας 13χρονος συνάντησαν έναν 12χρονο και με τη μέθοδο της απασχόλησης κατάφεραν να του αποσπάσουν 20 ευρώ και τον απείλησαν να μην πει κάτι στους γονείς του γιατί θα έβρισκε τον μπελά του. Λίγα μέτρα μακριά, συνάντησαν άλλον έναν ανήλικο, αυτή τη φορά 15χρονο, τον οποίο χτύπησαν και του πήραν 12 ευρώ.

Τα παιδιά ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι κατήγγειλαν τα δύο περιστατικά στην Αστυνομία. Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η δράση της Αστυνομίας για την παραβατικότητα ανηλίκων κι έτσι οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Οι τρεις ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου για τους γονείς τους.