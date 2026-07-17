Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών- Κατασχέθηκαν 17 συσκευασίες κοκαΐνης

Συνελήφθησαν χθες (16 Ιουλίου 2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, ένας άνδρας, ένας αλλοδαπός άνδρας και μία γυναίκα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία της γυναίκας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών(«καβάτζα»), όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 17 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 791,1 γραμμαρίων,

• 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 140,5 γραμμαρίων,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 1 κάμερα και

• άδειες νάιλον συσκευασίες.

Από την κατοχή της γυναίκας κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 16,3 γραμμαρίων και 1 κινητό τηλέφωνο. Κατασχέθηκε ένα όχημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,8 γραμμαρίων και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή των 2 ανδρών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.