Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις σήμερα

Τρεις συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 10:00, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και μέλη του ΣΕΤΕΠΕ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση έξω από κεντρικό ξενοδοχείο.

Στις 10:30, συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν οικοδόμοι έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους (σήμερα απεργούν οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο). Αυτή την ώρα, επίσης, εργαζόμενοι στον κλάδο των ποτών και των τροφίμων έχουν καλέσει σε συγκέντρωση έξω από τον ΣΕΒΕ, στα Λαδάδικα, στο πλαίσιο και της σημερινής τους απεργίας.