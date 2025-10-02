Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σε δύο από τις περιπτώσεις αυτές, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει και πορεία. Αναλυτικά:

Στις 09:00 στα δικαστήρια, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν με αφορμή τη δίκη 112 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στις 6 Δεκεμβρίου του 2024.

Στις 18:00 στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Ερμού, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Στις 18:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, θα γίνει συγκέντρωση αλληλεγγύης στο στόλο Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα. Στη συνέχεια είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει πορεία στους δρόμους του κέντρου. Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ εκατοντάδες άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία στους δρόμους του κέντρου της πόλης, όταν έγινε γνωστό πως το Ισραήλ πραγματοποίησε επιχείρηση για την αναχαίτιση του στόλου ακτιβιστών, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα. Όπως έγινε γνωστό, το Ισραήλ ανέκοψε την πορεία 19 σκαφών και συνέλαβε τους ακτιβιστές που ήταν σε αυτά. Ακόμη περίπου 25 σκάφη συνεχίζουν την πορεία τους. Σημειώνεται πως στον στόλο συμμετέχουν και ελληνικά σκάφη με ακτιβιστές από την Ελλάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των συλληφθέντων.