Θεσσαλονίκη: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο από φωτιά στις φυλακές Διαβατών

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν τρεις κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και δύο ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες.

Στις φυλακές έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς ενώ συνέδραμαν και δυνάμεις της εξωτερικής φρουράς του σωφρονιστικού ιδρύματος. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ