Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε μαθητής από πτώση σοβά στο Γυμνάσιο Βασιλικών

Ένα μεγάλο κομμάτι σοβά έπεσε στο κεφάλι μαθητή στο Γυμνάσιο Βασιλικών, στον Δήμο Θέρμης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό καταγγέλλει με ανακοίνωσή της και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης, ζητώντας να πραγματοποιηθούν άμεσα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ασφάλεια του σχολικού κτιρίου.

Παράλληλα, καλεί τον Δήμο Θέρμηςνα αναλάβει τις ευθύνες του και ζητά να μην επαναλειτουργήσει το σχολείο πριν από την έγγραφη βεβαίωση της καταλληλότητάς του.

Η Ένωση εύχεται στον μαθητή ταχεία ανάρρωση και αναφέρει ότι θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.