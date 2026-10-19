Θεσσαλονίκη: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το τριήμερο της 26ης και της 28ης Οκτωβρίου

Με λαμπρότητα θα εορταστεί για άλλη μία χρονιά η 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ανήμερα της Εθνικής Επετείου.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, το επίκεντρο των εορτασμών και η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου αναμένεται να κατακλυστεί από τους πολίτες, που θέλουν να παρακολουθήσουν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακά την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού και στη συνέχεια την παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Μία μέρα νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση ενώ μία μέρα νωρίτερα, την 26η Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο.

Οι σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς 2026-2027, οι εκδηλώσεις στα σχολεία για την εθνική επέτειο αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πρόκειται για επίσημη εθνική αργία.

Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται για να τιμηθεί η επέτειος του «Όχι» και η ιστορική αντίσταση της Ελλάδας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πότε θα γίνει η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η μαθητική παρέλαση πραγματοποιείται παραδοσιακά στις 27 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο. Η συγκεκριμένη ημερομηνία συνδέεται με το εορταστικό πρόγραμμα της πόλης, καθώς στις 26 Οκτωβρίου τιμάται ο πολιούχος της, Άγιος Δημήτριος.

Στις υπόλοιπες πόλεις και τα χωριά της χώρας, οι μαθητικές παρελάσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα στις 28 Οκτωβρίου, με το ακριβές ωράριο και το σημείο διεξαγωγής να καθορίζονται από τους κατά τόπους δήμους.

Πότε θα είναι κλειστά τα σχολεία

Το διάστημα από την Παρασκευή 23 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 περιλαμβάνει τη σχολική γιορτή, το Σαββατοκύριακο, την τοπική αργία του Αγίου Δημητρίου, τη μαθητική παρέλαση και την εθνική επέτειο.

Οι ημερομηνίες που διαμορφώνουν το ιδιαίτερο σχολικό πρόγραμμα είναι οι εξής:

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου προβλέπεται η πραγματοποίηση των σχολικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η προσέλευση των μαθητών είναι υποχρεωτική.

Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Ισχύει τοπική αργία.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση ενώ η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι Εθνική αργία.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες και στο κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Η Θεσσαλονίκη διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς συνδυάζει την εθνική επέτειο με την τοπική αργία της 26ης Οκτωβρίου και τη μαθητική παρέλαση της προηγούμενης ημέρας.

Τι ισχύει για τη σχολική γιορτή και τις απουσίες

Η συμμετοχή των μαθητών στις επετειακές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης η γιορτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι αντίστοιχες εκδηλώσεις προγραμματίζονται για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε αφιερώματα, παρουσιάσεις και άλλες δράσεις για το Έπος του 1940 και την εθνική επέτειο.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η απουσία μαθητή από τις εορταστικές και επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη για τις διδακτικές ώρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η ημέρα της σχολικής γιορτής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επιπλέον ημέρα αργίας.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων στις 23 Οκτωβρίου, θα δοθούν οδηγίες από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.