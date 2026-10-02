Θεσσαλονίκη: Το πάρκο Κρυονερίου απέκτησε ξανά ζωή

Για πάρα πολλά χρόνια, το πάρκο Κρυονερίου, στην περιοχή της Άνω Τούμπας, ήταν εγκαταλελειμμένο, γεμάτο μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και σκουπίδια. Έπειτα από αίτημα των κατοίκων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισκέφτηκε τον χώρο και δεσμεύτηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του πάρκου.

Σήμερα, ο κ. Αγγελούδης βρέθηκε ξανά στο αναπλασμένο, πλέον, πάρκο Κρυονερίου, το οποίο παραδόθηκε επίσημα στην τοπική κοινωνία. Με μία ξύλινη περίφραξη, με νέα κιόσκια και παγκάκια, με επιπλέον δενδροφυτεύσεις στο σημείο, που βρίσκεται σε απόσταση «αναπνοής» από την περιφερειακή οδό, απέκτησε μία καινούργια «ζωή».

Για να γίνουν οι εργασίες ανάπλασης απαιτήθηκε πολύμηνος αγώνας δρόμου για τον δήμο Θεσσαλονίκης καθώς ήταν απαραίτητη η άδεια από το δασαρχείο. Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση, ακολούθησε η εκπόνηση της σχετικής μελέτης και η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης μέσω τροποποίησης του προϋπολογισμού της υπηρεσίας Πρασίνου.

Στ. Αγγελούδης: «Σήμερα παραδίδεται ένα πάρκο που δημιούργησαν οι πολίτες»

«Με πρωτοβουλία των κατοίκων κάναμε άπειρες απόπειρες και μαζεύαμε τόνους από σκουπίδια. Αυτός ο χώρος στο Κρυονέρι είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα για τη γειτονιά τους», δήλωσε ο δήμαρχος κ. Αγγελούδης, περικυκλωμένος από περίοικους που βρέθηκαν σήμερα στο σημείο.

Όπως είπε ο δήμαρχος, «σήμερα παραδίδεται ένα πάρκο που δημιούργησαν οι πολίτες. Θα το είχαμε παραδώσει νωρίτερα, εάν δεν μας καθυστερούσε το δασαρχείο». Προσέθεσε, δε, ο κ. Αγγελούδης πως «όσο λειτουργικός κι αν γίνει ένας δήμος, εάν δεν υπάρχουν ενεργοί πολίτες για να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Εκ μέρους των μελών της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κρυονερίου, η Κατερίνα Σιάμκουρη ευχαρίστησε τόσο τον δήμαρχο όσο και τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλη Διαμαντάκη, για το ότι «αφουγκράστηκαν» το αίτημα των πολιτών και υλοποίησαν το έργο παρά τις δυσκολίες. «Θυμάμαι ότι έστειλα ένα μήνυμα στον κ. Αγγελούδη πριν από 2,5 χρόνια, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στέλνοντας κάποιες φωτογραφίες από το χώρο. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα απαντήσει… Σε μερικά λεπτά πήρα την απάντηση και μου υποσχέθηκε πως θα επισκεφτεί τον χώρο, όπως και έγινε. Ένα πρωινό του Φλεβάρη μαζευτήκαμε εδώ μετρημένοι άνθρωποι, ο δήμαρχος μαζί με αντιδημάρχους, και έγινε αυτοψία. Μετά από πολλές δυσκολίες ο δήμος πήρε το ‘ok’ από το δασαρχείο και υλοποιήθηκε η ανάπλαση», είπε η κ. Σιάμκουρη, υποσχόμενη πως το νέο πάρκο θα συντηρείται καθημερινά από τους κατοίκους.

Τι εργασίες έγιναν – Μαζεύτηκαν φορτηγά με τόνους από μπάζα

Στο νέο πάρκο Κρυονερίου τοποθετήθηκε νέος αστικός εξοπλισμός, με ξύλινα κιόσκια, παγκάκια, περίφραξη, με καλαθάκια για τα σκουπίδια, στο χώρο μπήκαν ζαρντινιέρες γεμάτες με λουλούδια, υδροδοτήθηκε η βρύση ενώ ενισχύθηκε ο φωτισμός για τις βραδινές ώρες.

Στο σημείο υπάρχει και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, γεγονός που καθιστά το πάρκο κατάλληλο για αναψυχή αλλά και εκδηλώσεις.

«Ο χώρος ήταν σε άθλια κατάσταση, γεμάτος μπάζα. Μόνο τις τελευταίες ώρες γεμίσαμε τέσσερα φορτηγά. Ενώ πρόκειται για ένα μικρό έργο, ωστόσο ήταν μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας γιατί έπρεπε να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με το Γενικό Γραμματέα Δασών. Αντί να γίνει σε έξι μήνες, υλοποιήθηκε σε ένα χρόνο. Τώρα θέλουμε οι κάτοικοι να το διαφυλάξουν και να το χαρούν», σημείωσε ο κ. Διαμαντάκης, ως ο αντιδήμαρχος που «έτρεξε» τις εργασίες.

Στη σημερινή παράδοση του πάρκου Κρυονερίου έδωσαν επίσης το «παρών» οι αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Λάζαρος Ζαχαριάδης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Χρήστος Τζελέπης, Παιδικής Μέριμνας και Οικογένειας Γιώργος Αρβανίτης, η πρόεδρος της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας Ρίτσα Παπαθωμά και μέλη της κοινότητας.

Το πάρκο που «συνδέεται» με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η διάσωση της κρήνης

Το πάρκο Κρυονερίου συνδέεται με την ιστορία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς λίγα μέτρα παρακάνω υπάρχει μία ιστορική δημόσια κρήνη που μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής. Η συγκεκριμένη κρήνη φαίνεται πως κατασκευάστηκε από τα γαλλικά στρατεύματα που είχαν στρατοπεδεύσει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης των στρατιωτών αλλά και των ζώων της στρατιάς.

Ωστόσο, με τη διάνοιξη και την ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού η ιστορική αυτή βρύση «θάφτηκε» κάτω από τόνους λάσπης και για χρόνια παρέμενε ξεχασμένη, ώσπου κάτοικοι της περιοχής ανέλαβαν να την «απελευθερώσουν» και να την καθαρίσουν.

«Με κόπο και με βάσανα καταφέραμε να φέρουμε και το δεύτερο σημείο σε μία εικόνα πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν. Είναι ένα πραγματικό διαμαντάκι που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό και ήταν σε εγκατάλειψη, με μπάζα, σκουπίδια και ογκώδη», είπε η κ. Σιάμκουρη, προσθέτοντας πως το επόμενο διάστημα θα γίνει και ανοιχτή εκδήλωση, με τη συμμετοχή όλης της γειτονιάς.

Συμπλήρωσε, δε, πως «η πηγή μπορεί να μην έχει πλέον νερό, όμως είναι πολύ όμορφη και θέλουμε να τη διατηρήσουμε». Κι επειδή, η βρύση γεμίζει και πάλι λάσπες κάθε φορά που βρέχει πολύ οι κάτοικοι απευθύνθηκαν στην εταιρεία που εκτελεί το έργο του Flyover, ζητώντας να μεταφέρουν κάποιες από τις διαχωριστικές, τσιμεντένιες μπάρες. Ο δήμαρχος, δεσμεύτηκε, και αυτός από την πλευρά του να επικοινωνήσει και ο ίδιος με την εταιρεία για την προστασία της βρύσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ