Θεσσαλονίκη: Το μαγικό σύμπαν του Vincent Van Gogh παρουσιάζεται στη ΔΕΘ

Ένα σύμπαν γεμάτο από τα χρώματα, τη μαγεία και την ιδιοφυία του Vincent Van Gogh έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της έκθεσης Van Gogh:The Ιmmersive Experience, που άνοιξε τις πύλες της δυναμικά στις 26 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Ιανουαρίου του 2027.

Η Placebo Events σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΘ-HELEXPO και σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ έφερε στην πόλη μια πρωτοποριακή παραγωγή σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Exhibition Hub, που έχει προσελκύσει περισσότερους από 120 εκατομμύρια επισκέπτες ανά τον κόσμο, καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ.

«Η έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο το όραμά μας για τη ‘’ΝΕΑ ΔΕΘ’’. Στις σύγχρονες εκθέσεις η καινοτομία δεν νοείται πλέον ως στατική επίδειξη και το ίδιο ισχύει και για την τέχνη. Εδώ ο επισκέπτης δεν στέκεται μπροστά στον πίνακα, μπαίνει μέσα του. Οι προβολές, ο ήχος και το δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας μετατρέπουν τα έργα του Van Gogh σε βιωματική εμπειρία. Τέτοιες παραγωγές επιδιώκουμε να προσελκύουμε στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ώστε οι χώροι μας να ‘’ζουν’’ και να ‘’αναπνέουν’’ και έξω από το εμπορικό εκθεσιακό ημερολόγιο και να τους επισκέπτεται κοινό που δεν θα ερχόταν σε μια κλαδική έκθεση» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Placebo Events, κ. Βασίλης Ζαρκαδούλας, σημείωσε: «Ήταν ένα όραμα και μαζί ένα στοίχημα να φέρουμε αυτή την έκθεση στη Θεσσαλονίκη». Τόνισε μάλιστα πως μόνο στο Λονδίνο το ξεχωριστό αυτό γεγονός προσέλκυσε 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες. Όπως επισήμανε δε, ο Van Gogh είναι ο πιο δημοφιλής ξένος ζωγράφος στην Ελλάδα, με νούμερα δημοφιλίας πάντα διπλάσια σε σχέση με τον δεύτερο, σύμφωνα με έρευνες που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία. «Ταυτιζόμαστε στην Ελλάδα με τον Van Gogh. Ήταν ένας καλλιτέχνης που ακροβατούσε μεταξύ σχιζοφρένειας και ιδιοφυίας. Είχε τη δική του Οδύσσεια» τόνισε.

Στην έκθεση τα έργα του Vincent Van Gogh ζωντανεύουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλύζοντας τον χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση. Το κοινό βιώνει ουσιαστικά μια διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων, όπου η τέχνη του μεγάλου ζωγράφου απλώνεται σε τοίχους και οροφές. Μάλιστα, έχει τη δυνατότητα να βυθιστεί στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη μέσα από ένα μοναδικό δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας (VR room).

Διάρκεια: 26 Σεπτεμβρίου 2026-19 Ιανουαρίου 2027

Τοποθεσία: ΔΕΘ-Περίπτερο 5

Σχολικές επισκέψεις: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00

Ώρες Κοινού: Δευτέρα-Πέμπτη 13:30-15:00, Παρασκευή 13:30-19:00, Σάββατο 10:00-20:00 και Κυριακή 10:00-19:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://placeboevents.gr/event/van-gogh-the-immersive-experience-thessaloniki/

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/van-gogh-the-immersive-experience-thessaloniki/?eventid=14847&showid=98637