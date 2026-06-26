Θεσσαλονίκη: Το Λύκειο όπου η πλειονότητα των μαθητών αρίστευσε

Το μήνυμα ότι όταν οι μαθητές και οι οικογένειές τους εμπιστεύονται το δημόσιο σχολείο και η προετοιμασία ξεκινά συστηματικά ήδη από την Α’ Λυκείου η επιτυχία δεν έρχεται τυχαία, εκπέμπουν εκπαιδευτικοί του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», δεκάδες μαθητές του οποίου αρίστευσαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Είναι ενδεικτικό ότι στα μαθήματα της Χημείας και της Φυσικής ποσοστό 83% των μαθητών έγραψε άνω του 18 και 42% πάνω από 19. Αντίστοιχα στα Μαθηματικά 70% των μαθητών έγραψαν πάνω από 18, στη Βιολογία 80% πάνω από 19, στα Λατινικά 88% πάνω από 19 και στην Ιστορία 63% πάνω από 19.

Με 19.740 μόρια (18.8 στην Έκθεση, 20 στη Χημεία και τα Μαθηματικά και 19.9 στη Φυσική), ο Νικήτας Μαντζιάρης πέτυχε τις υψηλότερες επιδόσεις στο πεδίο των Θετικών Σπουδών και συνολικά στο σχολείο. Στόχος του είναι να εισαχθεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Αποδίδει την επιτυχία του στη σταθερή μελέτη, χωρίς έντονες διακυμάνσεις, αλλά και στην εμπιστοσύνη που έδειξε στους καθηγητές του σχολείου. «Έμεινα συγκεντρωμένος στο στόχο καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου. Έθεσα τον στόχο και τον πίστεψα, γι’ αυτό και κατάφερα να διατηρήσω μία σταθερή πορεία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δίνοντας την ίδια συμβουλή και στους μαθητές που τώρα ξεκινούν την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές, «να έχουν το μυαλό τους στον στόχο».

Στον πεδίο των Επιστημών Υγείας, ο Γρηγόρης Λαγομάτης Λαζόπουλος συγκέντρωσε 19.275 μόρια που εξασφαλίζουν την εισαγωγή του στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Η προετοιμασία του ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι της Β΄ Λυκείου, ενώ, όπως ανέφερε, αξιοποίησε στο έπακρο όσα του προσέφερε το σχολείο. Μάλιστα, συμμετείχε σε διαγωνισμούς Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής, που, όπως εξήγησε, «με ώθησαν να εμπεδώσω την ύλη των μαθημάτων σε πολύ καλό βαθμό ήδη από τον Μάρτιο». «Για εμένα η περίοδος των Χριστουγέννων ήταν το μόνο διάστημα που επήλθε κόπωση. Δεν άνοιξα βιβλίο τότε, γιατί είχα μπουχτήσει. Όμως το ότι ξεκουράστηκα εκείνες τις μέρες με βοήθησε να επανέλθω το επόμενο διάστημα και να αποδώσω ακόμη καλύτερα», πρόσθεσε. Η προτροπή του προς τους επόμενους υποψηφίους είναι «να κλειδώσουν τον στόχο και να μην κάνουν εκπτώσεις από αυτόν, να μην χαμηλώσουν τον πήχη όταν θα ανακύψουν δυσκολίες».

Την πρώτη θέση, μεταξύ των συμμαθητών της, στο πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών κατέλαβε η Ανδριάνα Χονδροκώστα, η οποία συγκέντρωσε 19.060 μόρια και επιθυμεί να σπουδάσει στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. «Ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά δεν ήταν και απαίσια. Είχα αρκετά σταθερή πορεία και το ότι είχα πρόγραμμα, το οποίο ακολουθούσα, με βοήθησε πολύ», σημείωσε, συμβουλεύοντας τους επόμενους υποψηφίους- μεταξύ των οποίων και την αδελφή της «να μη αφήνουν κενά από τις προηγούμενες τάξεις, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους -χωρίς να πάψουν να σκέφτονται τον εαυτό τους, να προσπαθήσουν το καλύτερο που μπορούν, χωρίς να θυσιάσουν την καλή τους ψυχολογία».

Πρώτος στο επιστημονικό Πεδίο των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αναδείχθηκε στο σχολείο του ο Δημήτρης Γιαννακούλας συγκεντρώνοντας με 18.280 μόρια κι έχοντας στόχο να σπουδάσει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ. «Το κλειδί της επιτυχίας για εμένα ήταν η συστηματική οργάνωση, ώστε το διάβασμα να συνδυάζεται με προσωπικό χρόνο», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτοι των πρώτων του σχολείου, βοηθήθηκαν και από φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα μαθήματα κατά περίπτωση, όμως ειδικά στο μάθημα της Έκθεσης εμπιστεύτηκαν αποκλειστικά τον Όμιλο ενισχυτικής του Σχολείου τους, περιγράφοντας «μία εντελώς διαφορετική οπτική προετοιμασίας για την εξέταση του μαθήματος της Έκθεσης -μακριά από την προσέγγιση στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, και πιο κοντά στο πνεύμα πανελληνίων- που μας βοήθησε πολύ».

Οικοδομώντας την επιτυχία

Ως την κορύφωση μιας σταθερής πορείας, που στηρίχθηκε στην καθημερινή προσπάθεια των μαθητών, στην αφοσίωση των καθηγητών και σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που επενδύει ουσιαστικά στη γνώση, τις δεξιότητες και την εμπιστοσύνη περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» τις εντυπωσιακές επιδόσεις των μαθητών που έχει να επιδείξει συνολικά το σχολείο.

«Οι μαθητές δεν έγιναν ξαφνικά αριστούχοι στη Γ’ Λυκείου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Φυσικής και διευθυντής του σχολείου Αναστάσιος Πάλλας, εξηγώντας ότι η προετοιμασία των μαθητών, που εισάγονται στα πρότυπα σχολεία μέσω εξετάσεων, ξεκινά από την Α΄ Λυκείου, μέσα από ενισχυτικά προγράμματα, ομίλους και δράσεις που καλλιεργούν όχι μόνο τη γνώση αλλά και δεξιότητες, όπως η επιχειρηματολογία, η κριτική σκέψη και η συνεργασία. «Το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά εμπιστεύτηκαν το σχολείο και τους καθηγητές τους», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία αποτελεί προϊόν συλλογικής δουλειάς, διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που εξελίσσεται διαρκώς.

«Οι μαθητές αξιοποίησαν κάθε δυνατότητα που τους προσφέρθηκε, τόσο μέσα από τη διδασκαλία όσο και από τους ομίλους και τις δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας», δήλωσε η καθηγήτρια Χημείας του σχολείου Λέμη Λάσκαρη, προσθέτοντας πως ακόμη και οι μαθητές που δεν αρίστευσαν είχαν την υποστήριξη ώστε να βρουν έναν δρόμο για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να έχουν επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν παρέλειψε, δε, να ευχαριστήσει τους γονείς των μαθητών που «δείχνουν εμπιστοσύνη στο σχολείο, το εκτιμούν και αυτό φαίνεται όταν έρχονται στο σχολείο οι μαθητές». «Η οικογένεια είναι το πρώτο στήριγμα και επειδή πίστεψαν οι γονείς στο σχολείου, πίστεψαν και τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί έδωσαν το περισσότερο που μπορούσαν και τα παιδιά τα κατάφεραν», εξήγησε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Τις φωτογραφίες παραχώρησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι μαθητές με συναίνεση και των γονέων τους