Θεσσαλονίκη: Το ενδιαφέρον ινδικού τεχνολογικού πάρκου έχει προσελκύσει το ThessINTEC

Το ενδιαφέρον ινδικού τεχνολογικού πάρκου, η διοίκηση του οποίου εξετάζει την παρουσία του σε κράτος-μέλος της ΕΕ, ώστε να τοποθετήσει «ένα πόδι» στις αγορές της ενωμένης Ευρώπης, έχει προσελκύσει το ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωστοποιεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του Νίκος Ευθυμιάδης. Μάλιστα, επίκειται η υπογραφή Μνημονίου Αλληλοκατανόησης (MoU) με το συγκεκριμένο ινδικό πάρκο, το οποίο φιλοξενεί περίπου 300 νεοφυείς επιχειρήσεις, κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να αποκτήσουν παρουσία στο υπό δημιουργία ελληνικό τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς, ενώ η διοίκηση του ThessINTEC θα επιδιώξει να πείσει τους Ινδούς να δημιουργήσουν στη Θεσσαλονίκη και μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινοί επενδυτές (σ.σ. το Innovation Basecamp μαζί με το ισραηλινό fund JTLV) διατηρούν το ενδιαφέρον τους για το ThessINTEC και η συμφωνία παραμένει «ζωντανή», παρότι ο πόλεμος καθυστερεί τις τελικές αποφάσεις τους, σύμφωνα πάντα με τον κ. Ευθυμιάδη.

Ο πρόεδρος του ThessINTEC επισημαίνει ακόμη πως δύο εξελίξεις έχουν φέρει τους επενδυτές «πιο κοντά» στο εμβληματικό πρότζεκτ. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τις 13 Αυγούστου και με το ιδρυτικό ΦΕΚ στις 18 του ίδιου μηνός, το έργο διαθέτει πλήρη πολεοδομική, επιχειρηματική και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και η δεύτερη με την ξεκάθαρη δέσμευση του υπουργείου Ανάπτυξης -η οποία επιβεβαιώθηκε από τον πρωθυπουργό- για τη χρηματοδότησή του από το τομεακό του πρόγραμμα. «Τώρα μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε πραγματικές συμβάσεις, αλλά για την ώρα και μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές, όλα παραμένουν στο επίπεδο των συζητήσεων. Η δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης και μετέπειτα του ίδιου του πρωθυπουργού, αποτελεί μεγάλη διασφάλιση, η οποία όμως έχει εχθρό τον χρόνο. Χρειάζεται τώρα να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης, ιδανικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε να προλάβουμε τον χειμώνα και να επανεκκινήσει το έργο, που καθυστερεί, καθώς μέχρι τώρα δεν είχαμε τις πλήρεις άδειες και υπήρχαν καθυστερήσεις στην πληρωμή των δαπανών», επισημαίνει ο κ. Ευθυμιάδης και προσθέτει ότι την έναρξη νέας φάσης για το εμβληματικό έργο σηματοδοτεί και η επιλογή της κοινοπραξίας ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. ως προτιμητέος ανάδοχος του έργου κατασκευής των βασικών υποδομών του.

Ζωηρό ενδιαφέρον κι από αμερικανικές εταιρείες

Προς το παρόν, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, μέχρις ότου οριστικοποιηθούν όλα, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει. «Μιλάμε με πολυεθνικό ξενοδοχειακό όμιλο, για τη δημιουργία ξενοδοχείου και κατοικιών εντός του πάρκου, μιλάμε με τους Έλληνες επενδυτές, που είναι και μέτοχοί μας, ενώ και άλλες αμερικανικές εταιρείες έχουν ζωηρό ενδιαφέρον. Συνολικά μιλάμε με περισσότερους από 10 ξένους επενδυτές, συν τους μετόχους του έργου», διευκρινίζει ο κ. Ευθυμιάδης και συμπληρώνει ότι υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση με την συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young και European Innovation Solutions, για διεθνές roadshow προσέλκυσης πρόσθετων επενδυτών και χρηστών στο ThessINTEC.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας Νίκος Ευθυμιάδης, συνέλαβε την ιδέα για τη δημιουργία του Thess INTEC εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας, το 2011, όταν η ελληνική κρίση χρέους κορυφωνόταν. Ο δρόμος για την υλοποίηση του πάρκου άνοιξε το 2022, όταν ψηφίστηκε ο νόμος 4982, βάσει του οποίου θεσπίστηκε το πλαίσιο για επιχειρηματικά πάρκα. Το έργο υλοποιείται σε έκταση 760 στρεμμάτων στην περιοχή της Περαίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, η οποία έχει παραχωρηθεί από την κυβέρνηση μέσω της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), με δικαίωμα χρήσης επιφάνειας διάρκειας 99 ετών. Το φθινόπωρο του 2024 άρχισαν οι πρόδρομες εργασίες χωματουργικές – προπαρασκευαστικές εργασίες (επιχωματώσεις, κατεδαφίσεις παλαιών κτισμάτων κ.λπ.), η ολοκλήρωση των οποίων καθυστερεί από τον Μάρτιο του 2025.

Το χρονοδιάγραμμα και ο θαυμασμός του Γ. Στουρνάρα για το έργο

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα του έργου, που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, η έναρξη της κατασκευής των υποδομών του πάρκου αναμένεται να αρχίσει το 2026 και οι εργασίες να ολοκληρωθούν το 2027, ώστε το ThessINTEC να λειτουργήσει έως το τέλος του ίδιου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επισκέφθηκε το πάρκο την περασμένη Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας το υψηλό θεσμικό ενδιαφέρον για την πορεία ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η επίσκεψη περιλάμβανε ξενάγηση στον χώρο του εργοταξίου και ακολούθησε συζήτηση στα γραφεία του ThessINTEC στην Περαία. Τον διοικητή της ΤτΕ υποδέχτηκαν, εκτός από τον κ. Ευθυμιάδη, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ThessINTEC Γιώργος Μυλωνάς, ο αντιπρόεδρος Συμεών Διαμαντίδης, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης, ο οικονομικός διευθυντής Ιωάννης Κακαβάκης κι ο επικεφαλής PMO του έργου Κωστής Γκράτζιος.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις λεπτομέρειες του επιχειρηματικού πλάνου ανάπτυξης του Thess INTEC, το οποίο, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στηρίζεται κυρίως σε ιδιωτικά κεφάλαια. Τονίστηκε, επίσης, ότι το Thess INTEC, ως εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα επανεπενδύει πάντα το σύνολο των κερδών της για την αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός του Κέντρου, καθώς και για τη στήριξη άλλων κοινωφελών δράσεων. Στη συζήτηση που ακολούθησε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία των μετόχων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, διεθνώς ανταγωνιστικών και με υψηλή προστιθέμενη αξία. Στον πυρήνα αυτής της συνεργασίας βρίσκονται οι μέτοχοι του ThessINTEC, ήτοι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η ΑΖΚ και οι σύνδεσμοι βιομηχανιών και εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΒΕ και ΣΕΒΕ), μαζί με σημαντικό αριθμό εξωστρεφών επιχειρήσεων, με στόχο τη σταδιακή δημιουργία ενός διεθνούς κόμβου εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.

Με την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης του ΣΒΕ την περασμένη Παρασκευή, ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος είχε ήδη επισκεφτεί το πάρκο, εξέφρασε τον θαυμασμό του για το έργο, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον γενικότερο αναπτυξιακό δυναμισμό του οικοσυστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης, υπενθυμίζοντας ότι η πόλη κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 31 θέσεων στις πιο πρόσφατες κατατάξεις του παγκόσμιου Δείκτη Οικοσυστήματος StartupBlink, ως προς τη συγκέντρωση νεοφυών επιχειρήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ