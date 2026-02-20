Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη νέα συνάντηση ΕΦΑΠΟΘ – Δήμου για τα κάγκελα στο Ανάκτορο του Γαλερίου

Το Ανάκτορο του Γαλερίου «πληγώνεται καθημερινά», «αφοδεύουν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο» και κανένας υπάλληλος φύλαξης «δεν θα ρισκάρει τη ζωή του» για να αποτρέψει την είσοδο των διαφόρων ανθρώπων που τον παραβιάζουν καθημερινά και οι οποίοι «δεν έχουν αγαθές προθέσεις», τονίζει η Τάνια Πρωτοψάλτη, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, η οποία, μετά την αφυπηρέτηση της Ελισάβετ Τσιγαρίδα, εκτελεί χρέη προϊσταμένης.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Πρωτοψάλτη παραδέχεται ότι ίσως θα έπρεπε να είχε προηγηθεί συνομιλία με τον δήμο και τον δήμαρχο για την πρόθεσή τους να προχωρήσουν χθες στις εργασίες ενίσχυσης της περίφραξης, ωστόσο επισημαίνει πως «είναι δύσκολο στο συγκεκριμένο σημείο να γίνει διαφορετικού τύπου εφαρμογή της λύσης». Σε κάθε περίπτωση, νέα συνάντηση μεταξύ των δύο μερών έχει προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις στον χώρο του Ανακτόρου του Γαλερίου ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2025, με την τοποθέτηση μεταλλικών φραγμάτων περιμετρικά του μνημείου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς της πόλης. Ακολούθησε παρέμβαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος ζήτησε την απομάκρυνση των μεταλλικών κατασκευών, ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης απάντησε ότι πρόκειται για εφαρμογή εγκεκριμένης μελέτης του υπουργείου Πολιτισμού. Στα τέλη του ίδιου μήνα τα κάγκελα απομακρύνθηκαν προσωρινά, με τον δήμο να δηλώνει την αντίθεσή του στην επανατοποθέτησή τους, ωστόσο χθες, τοποθετήθηκαν εκ νέου στην οδό Λόρδου Βύρωνος, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων και δημόσιου διαλόγου για τη μορφή και τον χαρακτήρα της περίφραξης.

Η κ. Πρωτοψάλτη διευκρινίζει ότι «δεν αποσύραμε τα κάγκελα, αλλά εφαρμόζουμε την υπουργική απόφαση και την εγκεκριμένη μελέτη ενίσχυσης της περίφραξης», υπογραμμίζοντας ότι το δικτύωμα που τοποθετήθηκε «δεν διαφέρει από εκείνο που προβλέπεται στην υπάρχουσα μελέτη του μνημείου και στην πόρτα εισόδου του αρχαιολογικού χώρου». Αναγνωρίζει ότι η μεγάλη έκταση της ζώνης όπου έγιναν οι παρεμβάσεις προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, επισημαίνει όμως ότι καταβλήθηκε προσπάθεια να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση, «μειώνοντας το ύψος των φραγμάτων και τοποθετώντας τα εσωτερικά του τείχους», σεβόμενοι, όπως λέει, και τις επισημάνσεις του δήμου. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ζώνη της οδού Λ. Βύρωνος, όπου -όπως εξηγεί- υπάρχουν σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. «Υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά και ένα εσωτερικό πεζούλι που λειτουργεί ως αντιστήριξη. Αν χαμηλώσουμε την περίφραξη, θα λειτουργεί και πάλι σαν σκάλα, με αποτέλεσμα να έχουμε τα ίδια δυσάρεστα αποτελέσματα για το μνημείο», σημειώνει, τονίζοντας ότι «ο χώρος πληγώνεται καθημερινά».

Όπως αναφέρει, οι παραβιάσεις είναι συνεχείς, με άτομα να εισέρχονται καθημερινά στον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας φθορές, ρύπανση και βανδαλισμούς. «Δεν μπορούμε να ξεσκεπάσουμε τα ψηφιδωτά, γιατί όταν το κάναμε, έπαιζαν ποδόσφαιρο, έκαναν πατίνι και κατέστρεφαν τα φωτιστικά σώματα», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για φωτισμό ανάδειξης, έργο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, το οποίο έχει μάλιστα βραβευθεί. «Τα έχουμε αντικαταστήσει δύο φορές και καταστράφηκαν ξανά. Έχουμε προμηθευτεί καινούρια, αλλά δεν τα τοποθετούμε, ακριβώς επειδή φοβόμαστε νέες φθορές», εξηγεί.

Η ίδια επισημαίνει ότι τη θερινή περίοδο το ωράριο λειτουργίας του μνημείου θα διευρυνθεί (08:00-20:00) και από την 1η Απριλίου θα υπάρξει νυχτοφύλαξη. Παράλληλα, προγραμματίζονται δράσεις με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ωστόσο, τονίζει ότι ακόμη και με ενισχυμένη φύλαξη, «κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να ρισκάρει τη ζωή του για να απομακρύνει άτομα που εισέρχονται παράνομα, χωρίς να γνωρίζει τι μπορεί να κουβαλούν». Όπως αναφέρει, κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει επανειλημμένες εισόδους νεαρών στον χώρο, ακόμη και την παραμονή της έναρξης των εργασιών τον Οκτώβριο.

«Εσείς θεωρείτε ότι θέλουμε να φυλακίσουμε τον χώρο; Βάζουμε τα κάγκελα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον χώρο μέχρι πραγματικά να αποκτήσουμε όλοι τον σεβασμό που απαιτούν αυτά τα μνημεία», τονίζει η κ. Πρωτοψάλτη και συμπληρώνει: «Δεν θέλουμε να θεωρούμαστε το αντίπαλο δέος του δήμου. Είμαστε υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς της πόλης», σημειώνει, προσθέτοντας ότι έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση με τη δημοτική αρχή και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πρόδρομο Νικηφορίδη την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να αναζητηθεί «μια λύση που να ικανοποιεί τους περισσότερους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του μνημείου».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ