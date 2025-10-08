Θεσσαλονίκη: Την έκδοση 60χρονου καταδικασμένου σε 15ετή κάθειρξη για φόνο το 1997 ζητούν οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας

Για την έκδοση ή μη ενός 60χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία, καταδικασμένου σε 15ετή κάθειρξη στην πατρίδα του για δολοφονία που φέρεται να διέπραξε πριν από 28 χρόνια στη γειτονική χώρα, κλήθηκε να αποφασίσει σήμερα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Παρότι η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου, οι δικαστές αποφάσισαν την αναβολή της, ζητώντας από τις δικαστικές Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας να αποστείλουν συμπληρωματικά έγγραφα για να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη ποινή έχει καταστεί αμετάκλητη.

Ο εκζητούμενος είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο στην Κατερίνη, σε εκτέλεση εντάλματος που είχαν εκδώσει το 2022 οι αρχές της γειτονικής χώρας, ζητώντας την έκδοσή του για να εκτίσει την ποινή. Το έγκλημα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα της Βόρειας Μακεδονίας, τελέστηκε τον Νοέμβριο του 1997 με θύμα έναν 37χρονο ομοεθνή του, αλβανικής καταγωγής. Ο εκζητούμενος φέρεται να προκάλεσε τεχνηέντως τροχαίο ατύχημα κι όταν το θύμα βγήκε από το όχημά του, τον πυροβόλησε. Για την υπόθεση καταδικάστηκε τελεσίδικα το 1998 σε ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Δήλωσε σωματοφύλακας του Γκλιγκόροφ

Δια των συνηγόρων του, ο 60χρονος δήλωσε ότι την περίοδο εκείνη υπηρετούσε στην προσωπική φρουρά τού τότε προέδρου της χώρας Κίρο Γκλιγκόροφ, ενώ υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους. Κατά τους υπερασπιστές του, έμεινε έγκλειστος 90 μέρες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, οπότε διέφυγε με διαβατήριο που του χορήγησαν οι Αρχές της πατρίδας του και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.

«Ζει σχεδόν 30 χρόνια στην Ελλάδα, έχει δύο ενήλικα τέκνα, ενδεχόμενη έκδοση θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον ίδιο και στην οικογένειά του», ανέφεραν οι δικηγόροι του, τονίζοντας ότι η ποινή έχει υποπέσει σε παραγραφή και γι’ αυτό το λόγο δεν πληρούνται, κατά το ελληνικό δίκαιο, οι προϋποθέσεις της έκδοσης. Με τον νομικό ισχυρισμό αυτό συντάχθηκε κι ο εισαγγελέας του Συμβουλίου που εισηγήθηκε να απορριφθεί το αίτημα της Βόρειας Μακεδονίας για την έκδοση.

Παραμένει υπό κράτηση

Οι δικαστές ωστόσο ανέβαλλαν την ετυμηγορία τους και διαβίβασαν αίτημα προς τις δικαστικές Αρχές της γείτονος να προσκομίσουν στις αντίστοιχες ελληνικές επιπλέον έγγραφα προς διαπίστωση ότι η ποινή της 15ετούς κάθειρξης έχει καταστεί αμετάκλητη ή εάν ασκήθηκαν άλλα ένδικα μέσα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση θα ξανασυζητηθεί το επόμενο διάστημα και μέχρι τότε ο 60χρονος παραμένει υπό κράτηση.

