Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο – Εκκενώνεται το κτήριο, κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο

Σε συναγερμό οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, στο Δικαστικό Μέγαρο.

Αμέσως, η Αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του myPortal.gr η κυκλοφορία έχει διακοπεί από την Τσιμισκή και τη Δωδεκανήσου, με τα οχήματα να εκτρέπονται προς το λιμάνι.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της πόλης, με το μποτιλιάρισμα στην Τσιμισκή να φτάνει έως την Αριστοτέλους, ενώ από την πλευρά της Δωδεκανήσου η επιβάρυνση εκτείνεται μέχρι την Εγνατία.

Δειτε φωτογραφίες: