Θεσσαλονίκη: Τι λέει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 23χρονο που βίαζε ανήλικες

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με τον 23χρονο που συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι στις αρχές του τρέχοντος έτους η οργάνωση έλαβε κλήση από παρέα εφήβων, σύμφωνα με την οποία ο δράστης κρατούσε στο σπίτι του 13χρονη, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και την πίεζε να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του.

Η παρέα των εφήβων που τηλεφώνησε «φοβήθηκε ότι ο ενήλικας θα την κακοποιήσει επειδή, όπως ενημέρωσαν, το είχε κάνει σε άλλα κορίτσια και κάλεσαν στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ζητώντας βοήθεια και κατευθύνσεις» ααναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Στη συνέχεια, το Χαμόγελο του Παιδιού γνωστοποιεί πως «στελέχη της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 ενημέρωσαν και έδωσαν τις πληροφορίες, που είχαν αναφέρει οι ανήλικοι, στην Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης και στον αρμόδιο Αστυνόμο βάρδιας.

Μετά από την έρευνα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε ότι ο ενήλικας δεν είχε εντοπιστεί και ότι η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι του και λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, για τα παραπάνω ενημερώθηκε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Εντός του 2025 έγιναν οι βιασμοί των κοριτσιών

Υπενθυμίζεται ότι οι υποθέσεις βιασμών σε βάρος ανήλικων κοριτσιών έγιναν εντός του 2025, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.

Αναλυτικότερα, ο 23χρονος κατά το προηγούμενο έτος τόσο εντός της οικίας του όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, δύο 13χρονες και μία 14χρονη, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.

Στις αρχές Ιανουαρίου του έτους που διανύουμε, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα 1 κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.