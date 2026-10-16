Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης έπεσε 67χρονη – Παρέδωσε κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ

Θύμα απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε μία 67χρονη γυναίκα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 67χρονη είπε στην Αστυνομία πως την κάλεσαν στο τηλέφωνο και προσποιούμενοι τους λογιστές, της είπαν ότι πρέπει να αποζημιώσει το κράτος. Με αυτό το πρόσχημα, της ζήτησαν να βάλει σε μια σακούλα ό,τι αντικείμενα αξίας είχε σπίτι της και να τα παραδώσει.

Εκείνη, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς, έβαλε σε μια δερμάτινη τσάντα χρυσαφικά κοσμήματα αξίας -κατά δήλωσή της- 40.000 ευρώ, και τα άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο δράστης, όταν έφτασε, της είπε να γυρίσει σπίτι της για να φέρει την ταυτότητά της και μέχρι η γυναίκα να επιστρέψει, είχε πάρει την τσάντα με τα κοσμήματα και εξαφανίστηκε.

Η 67χρονη ενημέρωσε τις αρχές και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.