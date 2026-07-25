Θεσσαλονίκη: Θεσμική συνεργασία ΕΛΑΣ και Φιλοζωικής Ομοσπονδίας για την προστασία των ζώων

Η Θεσσαλονίκη γίνεται η πρώτη αστυνομική διεύθυνση της χώρας που προχωρά σε οργανωμένη θεσμική συνεργασία με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, με στόχο την καλύτερη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και προστασίας ζώων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας συμφωνήθηκε η δημιουργία κοινής ομάδας εκπαίδευσης, μόνιμου διαύλου επικοινωνίας και η ανάπτυξη κοινών εργαλείων υποστήριξης των αστυνομικών υπηρεσιών, ενώ κατατέθηκε και πρόταση για τη συγκρότηση πιλοτικής Ειδικής Ομάδας Προστασίας Ζώων στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεργασία επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, υποστράτηγο Γεώργιο Τζήμα, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο Γεώργιο Γκάμπρα, και τον αρμόδιο αξιωματικό σύνδεσμο για την προστασία των ζώων, αστυνόμο Α’ Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε η συντονίστρια διαχείρισης καταγγελιών Ελευθερία Βεκίλογλου, η οποία παρουσίασε τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα αστυνομικά τμήματα κατά τη διαχείριση περιστατικών προστασίας ζώων, καθώς και προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε η δημιουργία κοινής ομάδας εκπαίδευσης και υποστήριξης, αποτελούμενης από στελέχη της ΕΛΑΣ και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τα αστυνομικά τμήματα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας, ώστε να παρέχεται άμεση υποστήριξη στη διαχείριση σύνθετων περιστατικών, καθώς και η ανάπτυξη οργανωμένης συνεργασίας μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εξειδικευμένης υποστήριξης και κοινών διαδικασιών.

Η Ομοσπονδία κατέθεσε, επίσης, πρόταση για τη δημιουργία πιλοτικής Ειδικής Ομάδας Προστασίας Ζώων στη Θεσσαλονίκη, αποτελούμενης από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, η οποία θα υποστηρίζει τα αστυνομικά τμήματα στη διαχείριση απαιτητικών υποθέσεων. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, η πρόταση αντιμετωπίστηκε θετικά ως στρατηγικός στόχος της επόμενης φάσης της συνεργασίας.

Όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας, μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συνεργασία και τη βούλησή τους να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των κοινών δράσεων.