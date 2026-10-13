Θεσσαλονίκη: Θάνατος 20χρονης μετά από χορήγηση ναρκωτικών

Ερωτήματα εγείρονται για τον θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών.

Ο 20χρονος φίλος της παραμένει κρατούμενος και απολογείται σήμερα, ενώ η αστυνομία αναζητά το πρόσωπο που προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας ο νεαρός φίλος της 20χρονης που πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου από χρήση ναρκωτικών σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης, όπου πήγε σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο νεαρός αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Αναμένεται να φανεί τι εξηγήσεις θα δώσει, καθώς προανακριτικά φαίνεται ότι είχε αλλάξει τις εκδοχές για τις οποίες αναφερόταν στην προμήθεια των ναρκωτικών, των έκσταση δηλαδή που έκανε και ο ίδιος χρήση.

Η εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη και για προμήθεια ναρκωτικών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και παραπέμπει στον άγνωστο μέχρι τώρα δράστη που έδωσε τα χάπια- έκσταση στους νεαρούς για να κάνουν χρήση στο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η έρευνα της ασφάλειας συνεχίζεται.