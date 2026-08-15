Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις σε Airbnb – Ανάμεσά τους 17χρονος που είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί φέρονται να είχαν εγκατασταθεί παράνομα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο – Κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη

Τέσσερις νεαροί, ηλικίας από 17 έως 22 ετών, συνελήφθησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν μέσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν εγκατασταθεί και διέμεναν παράνομα.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ένας 17χρονος μεταξύ των συλληφθέντων, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε διαφύγει από Ίδρυμα Ανηλίκων, όπου κρατείται για βιασμό και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων έως την ενηλικίωσή του.

Εντοπίστηκαν κάνναβη και κοκαΐνη

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Τροχαίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς, ηλικίας 17, 18, 19 και 22 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διατάραξη οικιακής ειρήνης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.