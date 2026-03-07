Θεσσαλονίκη: Τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν για συμπλοκή στην Τούμπα

Η έρευνα αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας-Τριανδρίας οδήγησε στην εξιχνίαση περιστατικού συμπλοκής μεταξύ ατόμων που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιανουάριο, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ατόμων ηλικίας 15, 19 και 19 ετών, καθώς και ενός 31χρονου αλλοδαπού, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, συμπλοκή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες της 16-01-2026, ο 15χρονος με έναν εκ των 19χρονων, συνεπλάκησαν με τον έτερο 19χρονο και τον 31χρονο, χρησιμοποιώντας σωματική βία, αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και πιστόλι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 15χρονου στο πόδι από πυροβολισμό και ενός 19χρονου στο χέρι από μαχαίρι.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 31χρονου εκκρεμεί απόφαση του Διωκτικού Συμβουλίου Πειραιώς για νομοθεσία περί ναρκωτικών και έτερο διωκτικό του Τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας για νομοθεσία περί ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι άπαντες οι εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.