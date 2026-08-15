Θεσσαλονίκη: «Τέλος καλό, όλα καλά» για την υγεία της περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά

«Τέλος καλό, όλα καλά», έγραψε σε ανάρτηση της η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας , Αθηνά Αηδονά, για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

«Σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας, μια ξαφνική αδιαθεσία με οδήγησε στο ΑΧΕΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους», αναφέρει η κ. Αηδονά.

«Τέλος καλό, όλα καλά! Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας, που με συγκίνησαν ιδιαίτερα! Χρόνια πο