Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για επίθεση σε συνομήλικό τους στην Ν. Ευκαρπία

Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά για επίθεση σε βάρος συνομηλίκου τους στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το απόγευμα της 17ης Οκτωβρίου 2026, οι τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν στο αγόρι ασκώντας σωματική βία. Κατά την πτώση του, ο ανήλικος χτύπησε το κεφάλι του σε καγκελόπορτα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Το προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.