Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για παρέμβαση σε κατασκευαστική εταιρεία

Ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία τα στοιχεία οκτώ ατόμων για την υπόθεση της παρέμβασης σε κατασκευαστική εταιρεία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας από 21 έως 32 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης συμμορίας, παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, παράνομης βίας, απειλής κατά συναυτουργία, διατάραξης οικιακής ειρήνης κατά συναυτουργία, συκοφαντικής δυσφήμισης και παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι, ένας εξ’ αυτών εντοπίστηκε και συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, μεσημβρινές ώρες χθες (15-10-2026) στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι προαναφερόμενες πράξεις έλαβαν χώρα πρωινές ώρες της 14-10-2026 σε εταιρεία που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ενώ από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, τα εμπλεκόμενα άτομα οργανώθηκαν για τη διάπραξη των έκνομων ενεργειών, έχοντας διακριτούς και προαποφασισμένους ρόλους και συμφωνία για την από κοινού τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς και η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των ανωτέρω, θα οδηγηθεί και θα υποβληθεί αντίστοιχα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.