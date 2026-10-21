Θεσσαλονίκη: Τα 75 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο γιορτάζει το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Τα 75 χρόνια ιστορίας, επιστημονικής προσφοράς και φροντίδας για τον άνθρωπο συμπληρώνει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, τιμώντας την πολυετή διαδρομή του με μια επετειακή εκδήλωση, με τίτλο «Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον».

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται με τη στήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.