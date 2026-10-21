ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Τα 75 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο γιορτάζει το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Τα 75 χρόνια ιστορίας, επιστημονικής προσφοράς και φροντίδας για τον άνθρωπο συμπληρώνει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, τιμώντας την πολυετή διαδρομή του με μια επετειακή εκδήλωση, με τίτλο «Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον».

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται με τη στήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

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