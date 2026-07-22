Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία άτομα για δύο παράνομες μεταφορές αλλοδαπών

Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης τρία άτομα, που εμπλέκονται σε δύο παράνομεςμεταφορές αλλοδαπών.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 41, 18 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες, από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης και Μυγδονίας αντίστοιχα, για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης:

βραδινές ώρες χθες (21-07-2026) στην Π.Ε.Ο Καβάλας – Θεσσαλονίκης (λίγο πριν την Ασπροβάλτα), ακινητοποίησαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, εντοπίσθηκαν, στο εσωτερικό του τρεις (3) αλλοδαποί, οι δύο (2) εκ των οποίων στο χώρο αποσκευών, στερούμενοι νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.

πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-07-2026) στην Εγνατία οδό (πριν τον κόμβο Προφήτη), ακινητοποίησαν (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, με οδηγούς τον 18χρονο και τον 20χρονο και έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίσθηκαν στα εσωτερικά των αυτοκινήτων, συνολικά έξι (6) αλλοδαποί, οι τέσσερις (4) εκ των οποίων στους χώρους των αποσκευών, στερούμενοι εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των διακοσίων ευρώ (200€) και τρία οχήματα μεταφοράς.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ