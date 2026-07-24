Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οκτώ άτομα για αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών

Στη σύλληψη οκτώ ατόμων έπειτα από μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 24 έως 54 ετών, σε βάρος των οποίων καθώς και σε βάρος 54χρονης ημεδαπής που αναζητείται, σχηματίσθηκε, κατά περίσταση, δικογραφία για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (23-07-2026) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, καθώς και αστυνομικού σκύλου, εντόπισαν και συνέλαβαν πέντε εκ των προαναφερόμενων, οι οποίοι εξήλθαν από τρεις οικίες στην περιοχή του Δενδροποτάμου και στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Ακολούθησε έρευνα στις εν λόγω οικίες, όπου βρέθηκαν και συνελήφθησαν τρία άτομα που προμήθευσαν τις ναρκωτικές ουσίες στους προαναφερόμενους, ενώ στο εσωτερικό των οικιών αλλά και στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (1.570,43) γραμμαρίων,

• ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους (9,5) γραμμαρίων,

• ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους (20,65) γραμμαρίων,

• ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA συνολικού βάρους (3,6) γραμμαρίων,

• (2) σύριγγες πλήρεις με υγρή άγνωστη ναρκωτική ουσία,

• το χρηματικό ποσό των (1.905) ευρώ,

• (7) συσκευές κινητών τηλεφώνων,

• (2) ζυγαριές ακριβείας και

• (5) κάμερες με καταγραφικό και σκληρό δίσκο, οι οποίες κατέγραφαν τους δρόμους περιμετρικά μίας εκ των οικιών.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, σε βάρος 34χρονου εκ των δραστών εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, 2 μηνών και 17 ημερών για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα