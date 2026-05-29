Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός που ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

Στη σύλληψη δύο ατόμων με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη ΑμεΑ κόρη της εντός του οχήματος για διάστημα δύο ωρών.

Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις δύο συλλήψεις:

«Πρωινές ώρες σήμερα (29-05-2026), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας 52χρονης ημεδαπής, εντόπισαν και συνέλαβαν 58χρονο ημεδαπό και 46χρονη ημεδαπή για έκθεση ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται ότι βραδινές ώρες χθες η 52χρονη είχε υποβάλει έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως».