Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μητέρες που έχασαν από την προσοχή τους τα ανήλικα παιδιά τους

Δύο γυναίκες 27 και 20 ετών συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) στη Θεσσαλονίκη καθώς τα ανήλικα παιδιά τους διέφυγαν της προσοχής τους κι εντοπίστηκαν ασυνόδευτα σε δημόσιους χώρους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις πρόκειται για παιδάκι τριών ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις δύο περιπτώσεις:

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες της 18-04-2026 στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας, 27χρονη ημεδαπή, καθώς άφησε αβοήθητη την ανήλικη κόρη της, που είχε υπό την προστασία της. Κατόπιν αναζητήσεων ανωτέρω αστυνομικών, βρέθηκε η ανήλικη περί ώρα 16.45΄ της ιδίας σε στάση μετρό.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων Μενεμένης, 20χρονη ημεδαπή, καθώς ενώ βρισκόταν στην οικία της στους Αμπελόκηπους, μεσημβρινές ώρες της 18-04-2026 διέφυγε της προσοχής της ο ανήλικος γιος της και εντοπίστηκε ασυνόδευτος σε υπαίθριο χώρο στην ίδια περιοχή από διερχόμενη.