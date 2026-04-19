ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μητέρες που έχασαν από την προσοχή τους τα ανήλικα παιδιά τους

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Δύο γυναίκες 27 και 20 ετών συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) στη Θεσσαλονίκη καθώς τα ανήλικα παιδιά τους διέφυγαν της προσοχής τους κι εντοπίστηκαν ασυνόδευτα σε δημόσιους χώρους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις πρόκειται για παιδάκι τριών ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις δύο περιπτώσεις:

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες της 18-04-2026 στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας, 27χρονη ημεδαπή, καθώς άφησε αβοήθητη την ανήλικη κόρη της, που είχε υπό την προστασία της. Κατόπιν αναζητήσεων ανωτέρω αστυνομικών, βρέθηκε η ανήλικη περί ώρα 16.45΄ της ιδίας σε στάση μετρό.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων Μενεμένης, 20χρονη ημεδαπή, καθώς ενώ βρισκόταν στην οικία της στους Αμπελόκηπους, μεσημβρινές ώρες της 18-04-2026 διέφυγε της προσοχής της ο ανήλικος γιος της και εντοπίστηκε ασυνόδευτος σε υπαίθριο χώρο στην ίδια περιοχή από διερχόμενη.

FacebookTwitterLinkedinEmail