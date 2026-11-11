Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που καταζητείται στην Ελβετία για εμπλοκή στη μεταφορά 21 τόνων κοκαΐνης από τη Λ. Αμερική

Καταζητούμενος στην Ελβετία για εμπλοκή στη μεταφορά τουλάχιστον 21 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, κατά την τελευταία 7ετία, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για Τούρκο υπήκοο, 51 ετών, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί αίτημα έκδοσης των ελβετικών Αρχών για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα της αρμόδιας Εισαγγελίας της Ελβετίας, ο 51χρονος άνδρας φέρεται να συμμετείχε από το 2019 σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε ως αντικείμενο τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, ο ίδιος φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο σε μία ή περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική. Ως βασική χώρα προέλευσης των φορτίων εμφανίζεται -κατά τα ίδια έγγραφα- ο Ισημερινός, απ’ όπου φέρονται να ξεκινούσαν οι αποστολές κοκαΐνης με προορισμό την Ευρώπη.

Παράλληλα, ο συλληφθείς κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της λειτουργίας δικτύου εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση και απόκρυψη παράνομων χρηματικών ποσών.

Ο 51χρονος Τούρκος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στην Ελβετία.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ