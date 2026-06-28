Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 149 χλμ. στον Περιφερειακό υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού, ουκρανικής υπηκοότητας, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το όχημα κινείτο με ταχύτητα 149 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χλμ./ώρα. Η παράβαση καταγράφηκε από ειδική συσκευή ραντάρ της Τροχαίας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Ο 42χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.