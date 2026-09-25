Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος με τον βαρύ οπλισμό – Αναζητείται ο 30χρονος Έλληνας

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Τούρκος που είχε αφεθεί αρχικά ελεύθερος μαζί με 30χρονο Έλληνα, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα. Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για υπόθεση διακίνησης βαρέος οπλισμού.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 36χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός νομού Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος Έλληνας εξακολουθεί να αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί από αστυνομικούς του ελληνικού FBI να μεταφέρουν από αποθηκευτικό χώρο μακρύκανο όπλο με διόπτρα και υποπολυβόλο τύπου Uzi. Σύμφωνα με ομολογία, παραλήπτες ήταν μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.