Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος Ρουμάνος με Ευρωπαϊκό ένταλμα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία

Στη σύλληψη ενός 74χρονου με καταγωγή από την Ρουμανία , σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης του αερολιμένα «Μακεδονία», στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 74χρονος καταζητούνταν από τις Αρχές της Ρουμανίας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εκτέλεση του εντάλματος.