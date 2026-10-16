Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος οδηγός που μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες

Ένας αλλοδαπός, 61 ετών, συνελήφθη χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Αγίου Βασιλείου – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να μετέφερε παράνομα με το αυτοκίνητό του τρεις μετανάστες.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 61χρονος Βούλγαρος επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, χωρίς να τα καταφέρει, ενώ ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που φέρεται να προέβαλε.