ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος με αστυνομικό εξοπλισμό – Και ασύρματοι στα κατασχεθέντα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Συνελήφθη 45χρονος άνδρας σε περιοχή της Περαίας Θεσσαλονίκης, έχοντας στο αυτοκίνητο του αστυνομικό εξοπλισμό μεταξύ των οποίων ασυρμάτους επικοινωνίας.

Ο 45χρονος πιάστηκε έπειτα από έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο του τα ξημερώματα της Κυριακής (27/09).

Αναλυτικότερα βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος του:

– 3 ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

– Εξοπλισμός που έφερε σήματα της Αστυνομίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ, κονκάρδες)

– 4 φάροι με μαγνήτη,

 

– 1 ζώνη εξάρτησης με θήκες και φακό,

– 1 θήκη με χειροπέδες

– 1 κουκούλα τύπου fullface,

– 1 αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους και

– 1 πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

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