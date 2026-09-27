Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος με αστυνομικό εξοπλισμό – Και ασύρματοι στα κατασχεθέντα

Συνελήφθη 45χρονος άνδρας σε περιοχή της Περαίας Θεσσαλονίκης, έχοντας στο αυτοκίνητο του αστυνομικό εξοπλισμό μεταξύ των οποίων ασυρμάτους επικοινωνίας.
Ο 45χρονος πιάστηκε έπειτα από έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο του τα ξημερώματα της Κυριακής (27/09).
Αναλυτικότερα βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος του:
– 3 ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
– Εξοπλισμός που έφερε σήματα της Αστυνομίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ, κονκάρδες)
– 4 φάροι με μαγνήτη,
– 1 ζώνη εξάρτησης με θήκες και φακό,
– 1 θήκη με χειροπέδες
– 1 κουκούλα τύπου fullface,
– 1 αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους και
– 1 πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.