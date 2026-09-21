Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που διώκεται από την Τουρκία με ερυθρά αγγελία της INTERPOL

Στη σύλληψη 37χρονου υπηκόου Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενου με ερυθρά αγγελία της INTERPOL προχώρησαν σήμερα το πρωί, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 37χρονος διώκεται από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει υπολειπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών που του επιβλήθηκε για διακίνηση ή προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και παράνομη αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.