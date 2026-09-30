Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος μετά από καταδίωξη για μεταφορά οκτώ αλλοδαπών

Στη σύλληψη 37χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί τουΤμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όταν διαπίστωσαν ότι μετέφερε, παράνομα, άτομα που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (29-09-2026), ο 37χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εγνατία οδό στα διόδια Ανάληψης, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε, αφού συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, στην δυτική Θεσσαλονίκη όπου και συνελήφθη ο οδηγός παρά την σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν οχτώ αλλοδαποί υπήκοοι από το Ιράκ, ανάμεσα τους και ένα ανήλικο και από τους οποίους δύο βρίσκονταν στον χώρο των αποσκευών, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.