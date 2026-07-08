Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Περιπολούντες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν σήμερα (8/7) τα ξημερώματα 36χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ενέχεται σε παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 36χρονου για παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος, εντοπίσθηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή της Μενεμένης, όπου δεν συμμορφώθηκε σε ηχητικά και φωτεινά σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Καλοχωρίου όπου συνελήφθη ο 36χρονος, παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε, ενώ στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου εντοπίσθηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων νόμιμης διαμονής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα μεταφοράς.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ