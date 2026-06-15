Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για κατασκοπεία

Ένας 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη χθες για κατασκοπεία, ενώ φέρεται να είχε τραβήξει και θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα η σύλληψη από αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έγινε βραδινές ώρες χθες (13-06-2026), καθώς έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στο αυτοκίνητό του 35χρονου ένα ιπτάμενο μη επανδρωμένο τηλεχειριζόμενο (drone), στερούμενος σχετικής άδειας χειριστή. Διαπιστώθηκε ότι στη μνήμη του υπήρχε καταχωρημένη θερμική φωτογραφία όπου απεικονίζονταν οι εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη).

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.