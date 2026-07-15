Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος με δύο κιλά κάνναβης

Πάνω από δύο κιλά κάνναβης εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συλλαμβάνοντας 28χρονο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν 1.873 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τέσσερις συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», συνολικού βάρους 175,6 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα μείγματος κάνναβης και καπνού βάρους 13 γραμμαρίων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 900 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπή, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.