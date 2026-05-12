Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος- Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL Τουρκίας

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (11-05), συνελήφθη 27χρονοςαλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOLΤουρκίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η σύλληψή του με σκοπό την παράδοση στις Αρχές της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (11-05-2026) στην περιοχή της Πυλαίας, 38χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε από τις Αρχές της Γερμανίας, για τα αδικήματα της πλαστογραφίας εγγράφων, της λήψης και προσφοράς δωροδοκίας σε επιχειρηματικές συναλλαγές και της απάτης, πράξεις που τελέστηκαν στη Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα από 18-07-2017 έως 09-01-2023.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, μεσημβρινές ώρες χθες (11-05-2026), συνελήφθη 72χρονος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν: α) Απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης (3) ετών για Απάτη και Πλαστογραφία, β) Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (3) ετών για Φοροδιαφυγή, γ) Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (12) μηνών για Απάτη και δ) Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (4) μηνών για Πλαστογραφία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.