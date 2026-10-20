Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος φυγόποινος που είχε καταδικαστεί σε 33 χρόνια φυλάκιση

Στη σύλληψη ενός 26χρονου φυγόποινου από το Πακιστάν, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ είχε καταδικαστεί σε 33 χρόνια φυλάκιση, προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός Πακιστανός συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης καθώς σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 33 ετών για: «Πράξη Συμμορίας», «Αρπαγή» και «Απόπειρα Εκβίασης».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα